Арина Соболенко и Элиза Мертенс выходят в четвертьфинал парного разряда турнира в Индиан Уэллсе

Белорусско-бельгийский тандем обыграл американку Рейчел Атаво и словенку Катарину Среботник, 5:7, 6:3, 11:9. Сегодня в матче третьего раунда одиночного разряда белоруска сыграет с Лесей Цуренко из Украины. Ориентировочное время начала в 22:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".