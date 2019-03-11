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Арина Соболенко и Элиза Мертенс выходят в четвертьфинал парного разряда турнира в Индиан Уэллсе

Белорусско-бельгийский тандем обыграл американку Рейчел Атаво и словенку Катарину Среботник, 5:7, 6:3, 11:9. Сегодня в матче третьего раунда одиночного разряда белоруска сыграет с Лесей Цуренко из Украины. Ориентировочное время начала в 22:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

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