Арина Соболенко и Элиза Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко и Элиза Мертенс из Бельгии вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом больше 8 миллионов долларов. В 1/16 финала белорусско-бельгийский дуэт обыграл венгерку Тимею Бабош и француженку Кристину Младенович - 6:1, 6:7, 10:8.