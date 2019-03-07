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Арина Соболенко и Элиза Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко и Элиза Мертенс из Бельгии вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом больше 8 миллионов долларов. В 1/16 финала белорусско-бельгийский дуэт обыграл венгерку Тимею Бабош и француженку Кристину Младенович - 6:1, 6:7, 10:8.

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