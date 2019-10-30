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Арина Соболенко и Элизе Мертенс побеждают во втором поединке Красной группы турнира ВТА

В Шэньчжэне белорусско-бельгийский тандем несколько минут назад справился с сестрами Чань, представляющими китайский Тайбэй, 7:6, 6:4. Напомним, в первой игре на турнире Соболенко и Мертенс проиграли Деми Схюрс и Анне-Лене Гренефельд 5:7, 6:1, 7:10. В следующем матче белорусско-бельгийский тандем сразится с интернациональным дуэтом Кристина Младенович - Тимея Бабош. Эта игра пройдет ориентировочно в пятницу.

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