Арина Соболенко и Элизе Мертенс побеждают во втором поединке Красной группы турнира ВТА

В Шэньчжэне белорусско-бельгийский тандем несколько минут назад справился с сестрами Чань, представляющими китайский Тайбэй, 7:6, 6:4. Напомним, в первой игре на турнире Соболенко и Мертенс проиграли Деми Схюрс и Анне-Лене Гренефельд 5:7, 6:1, 7:10. В следующем матче белорусско-бельгийский тандем сразится с интернациональным дуэтом Кристина Младенович - Тимея Бабош. Эта игра пройдет ориентировочно в пятницу.



