Арина Соболенко и Элизе Мертенс с поражения стартовали на итоговом турнире WТА

Арина Соболенко и Элизе Мертенс с поражения стартуют на итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне. В первом матче красной группы белорусско-бельгийский дуэт уступил тандему Анна-Лена Гренефельд (Германия) и Деми Схюрс (Нидерланды), 5:7, 6:1, 7:10. Следующий матч квартета пройдет в среду. В полуфинал выйдут две лучшие пары.



