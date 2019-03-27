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Арина Соболенко и Элизе Мертенс выходят в 1/4 финала парного разряда турнира в Майами

Белорусско-бельгийский дуэт выбил тайваньско-чешскую пару Се Шувэй - Барбора Стрыцова 7:6, 2:6, 10:3. Место в полуфинале Соболенко и Мертенс оспорят с Габриэлой Дабровски (Канада) и Сюй Ифань (Китай).

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