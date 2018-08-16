Арина Соболенко и Каролин Гарсия скоро сразятся в американском Цинциннати

Мы ждем старта матча 1/8 финала турнира в американском Цинциннати с призовым фондом почти три миллиона долларов. За выход в четвертьфинал должны начать бороться Арина Соболенко и Каролин Гарсия. Девушки готовились выйти на корт в 18:00, но в планы вмешалась погода. В Цинциннати пошел сильный дождь. Сейчас погодные условия наладились, организаторы готовят площадку. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".