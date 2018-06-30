Арина Соболенко играет со второй ракеткой мира Каролин Возняцки

Перемещаемся на корты британского Истборна. Здесь играет наша Арина Соболенко. И в соперницах у нее вторая ракетка мира Каролин Возняцки. Белорусская теннисистка уже провела здесь пять трехсетовых поединков, в которых выбила трех спортсменок из топ-20 мирового рейтинга.

Сейчас Арине противостоит не менее титулованная датчанка. Этот матч на вашем экране. Прямая трансляция из Истборна на "Беларусь 5". Идет первый сет. Счет - 3:2 в пользу Соболенко.