Покорится ли "Элит Трофи" Арине Соболенко. В эти минуты в китайском Чжухае первая ракетка Беларуси сражается в финале Малого итогового турнира WTA с представительницей Нидерландов Кики Бертенс. В мировом рейтинге соперница на 10-й позиции, белоруска на 4 строчки ниже. Теннисистки встречались 5 раз, пока у Соболенко лишь одна победа в последней игре месяц назад. Несмотря на статистику, букмекеры называют фавориткой именно Арину. И пока она этот статус оправдывает, победа в первом сете - 6:4. Сейчас идет вторая партия. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". Подробности в наших следующих выпусках.







