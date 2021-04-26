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Арина Соболенко на 7-й позиции в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации Арина Соболенко сохранила седьмую позицию. Лидером по-прежнему остается австралийка Эшли Барти, вторая - японка Наоми Осака, третья - румынка Симона Халеп. Напомним, накануне белоруска уступила Барти в финале турнира в Штутгарте - 6:3, 0:6, 3:6.

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