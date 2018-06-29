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Арина Соболенко начинает матч 1/2 на турнире в Истборне
Арина Соболенко на пути к финалу! В эти минуты белорусская теннисистка начинает матч 1/2 на престижном турнире в Истборне. Соперница не из легких - Агнешка Радваньска из Польши занимает 31 строчку мирового рейтинга. Арина - 45-я. Картину мы получаем в режиме реального времени - сейчас спортсменки выходят на корт. Ранее теннисистки друг против друга не играли. Тем интереснее будет наблюдать за их противостоянием. Прямая трансляция первой личной встречи - на телеканале "Беларусь 5".
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