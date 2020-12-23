Арина Соболенко начнет 2021 год на турнире в Абу-Даби

Лучшая в Беларуси и 10-я в мире - Арина Соболенко начнет выступление в новом сезоне с турнира в Абу-Даби. Состав участниц накануне озвучила Женская теннисная ассоциация. Всего на соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах заявлено 64 спортсменки. Из них, помимо Соболенко, еще три представительницы ТОП-десятки: американка София Кенин - 4-я в рейтинге, украинка Элина Свитолина - 5-я, еще на строчку ниже Каролина Плишкова из Чехии. Турнир пройдет с 5 по 13 января.