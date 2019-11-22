ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Арина Соболенко начнет новый сезон с выступления на турнире в Шэньчжэне

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко новый сезон начнет с выступления на турнире в китайском Шэньчжэне и постарается защитить здесь свой прошлогодний титул. Призовой фонд соревнований - более 650 тысяч долларов. Турнир пройдет с 5 по 11 января.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все