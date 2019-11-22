Арина Соболенко начнет новый сезон с выступления на турнире в Шэньчжэне

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко новый сезон начнет с выступления на турнире в китайском Шэньчжэне и постарается защитить здесь свой прошлогодний титул. Призовой фонд соревнований - более 650 тысяч долларов. Турнир пройдет с 5 по 11 января.