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Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе. Белоруска в третьем раунде уступила бельгийке Кирстен Флипкенс, 4:6, 4:6.

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