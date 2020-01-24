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Арина Соболенко остается на открытом чемпионате Австралии по теннису

Третья сеяная пара Арина Соболенко - Элизе Мертенс выходит в 1/8 финала Australian Open. Сегодня белорусско-бельгийский тандем выбил австралийский дуэт Арина Родионова - Джейми Форлис 6:2, 7:5.

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