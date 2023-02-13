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Арина Соболенко осталась на втором месте в рейтинге WTA

Арина Соболенко осталась на втором месте в рейтинге WTA

Белоруска Арина Соболенко сохраняет вторую позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БелТА.

Сейчас у лучшей белорусской теннисистки 6100 очков, Арина Соболенко уступает только польке Иге Свентек. Белоруска Виктория Азаренко находится на 17-м месте (2 138 баллов), Александра Саснович с 38-й позиции переместилась на 44-ю строку (1192).

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вновь возглавил серб Новак Джокович. Лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 77-е место, набрав 686 очков.

Фото: БЕЛТА

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