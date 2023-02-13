Арина Соболенко осталась на втором месте в рейтинге WTA

Сейчас у лучшей белорусской теннисистки 6100 очков, Арина Соболенко уступает только польке Иге Свентек. Белоруска Виктория Азаренко находится на 17-м месте (2 138 баллов), Александра Саснович с 38-й позиции переместилась на 44-ю строку (1192).