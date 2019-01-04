Арина Соболенко победила Марию Шарапову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Буквально час назад пришли приятные спортивные новости из Китая. Наша Арина Соболенко победила экс-первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне. Лучшая теннисистка Беларуси встречалась с россиянкой Марией Шараповой и была более чем убедительна в первой партии - 6:1.

По ходу встречи Шарапова получила травму ноги и после первого сета вынуждена была взять медицинский тайм-аут. Матч Мария продолжила, но при счете 4:2 в пользу Соболенко россиянка решила не рисковать и отказалась от продолжения борьбы. За выход в полуфинал наша Арина заработала 110 очков к рейтингу WТА и чуть более 40 тысяч долларов.