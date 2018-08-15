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Арина Соболенко побеждает Каролину Плишкову в матче 2-го круга турнира WTA в Цинциннати

Арина Соболенко побеждает Каролину Плишкову в матче 2-го круга турнира WTA в Цинциннати

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