Арина Соболенко побеждает на первом в сезоне турнире

Белоруске нет равных на соревнованиях серии WTA в Абу-Даби. Меньше часа понадобилось 10-й ракетке мира, чтобы справиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Уверенная виктория лучшей теннисистки Беларуси 6:2 в первой партии - и такой же счет во второй! Эта победа стала для Соболенко 15-й кряду, а триумф на местных кортах принес 470 очков в рейтинг WTA и около 70 тысяч долларов призовых.



Успех в Эмиратах позволит Соболенко впервые в карьере переместиться на 7 место в обновленном рейтинге. В рамках тура WТА у белоруски уже 9 титулов в одиночном разряде и еще четыре в парном! Поздравляет Арину с победным стартом сезона и наша творческая группа.



