3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Арина Соболенко поборется за титул победительницы турнира в Абу-Даби
Удастся ли Арине Соболенко продлить свою беспроигрышную серию, которая уже составляет 14 матчей? Сегодня в финале теннисного турнира в Абу-Даби первая ракетка Беларуси сыграет против Вероники Кудерметовой. Ранее с 46-й в мире россиянкой Соболенко на корте в официальных встречах не пересекалась. В случае победы в столице Объединенных Арабских Эмиратов наша теннисистка станет 7-й ракеткой мира. Встреча начнется в 11 часов. Прямая трансляция - на "Беларусь 5".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП