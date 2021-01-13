Арина Соболенко поборется за титул победительницы турнира в Абу-Даби

Удастся ли Арине Соболенко продлить свою беспроигрышную серию, которая уже составляет 14 матчей? Сегодня в финале теннисного турнира в Абу-Даби первая ракетка Беларуси сыграет против Вероники Кудерметовой. Ранее с 46-й в мире россиянкой Соболенко на корте в официальных встречах не пересекалась. В случае победы в столице Объединенных Арабских Эмиратов наша теннисистка станет 7-й ракеткой мира. Встреча начнется в 11 часов. Прямая трансляция - на "Беларусь 5".