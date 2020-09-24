Арина Соболенко поборется за выход в полуфинал турнира в Страсбурге

Арина Соболенко сегодня поборется за выход в полуфинал турнира в Страсбурге. Накануне белорусская теннисистка одержала победу над Анной Блинковой. Теперь противостоять ей будет Катерина Синякова из Чехии. В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5". Ориентировочное время начала матча в 17:30.