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Арина Соболенко поборется за выход в полуфинал турнира в Страсбурге

Арина Соболенко сегодня поборется за выход в полуфинал турнира в Страсбурге. Накануне белорусская теннисистка одержала победу над Анной Блинковой. Теперь противостоять ей будет Катерина Синякова из Чехии. В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5". Ориентировочное время начала матча в 17:30.

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