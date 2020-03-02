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Арина Соболенко поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

Арина Соболенко поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA благодаря победе на турнире в Дохе. Теперь в активе нашей спортсменки 3 615 очков. Неделю назад белоруска была на 13-м месте.

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