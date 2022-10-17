Арина Соболенко поднялась на 4-е место в обновленном рейтинге WTA

На прошлой неделе Соболенко добралась до четвертьфинала на турнире в американском Сан-Диего и с пятой строки переместилась на четвертую, имея в своем активе 3515 очков. Еще одна белоруска Александра Саснович находится на 32-й позиции (1456 баллов), Виктория Азаренко опустилась на 37-е место (1247). На этой неделе Азаренко и Саснович примут участие в турнире в мексиканской Гвадалахаре.