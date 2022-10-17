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Арина Соболенко поднялась на 4-е место в обновленном рейтинге WTA
Белоруска Арина Соболенко поднялась на 4-е место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БелТА.
На прошлой неделе Соболенко добралась до четвертьфинала на турнире в американском Сан-Диего и с пятой строки переместилась на четвертую, имея в своем активе 3515 очков. Еще одна белоруска Александра Саснович находится на 32-й позиции (1456 баллов), Виктория Азаренко опустилась на 37-е место (1247). На этой неделе Азаренко и Саснович примут участие в турнире в мексиканской Гвадалахаре.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко остался на 70-й строке (730 очков), Егор Герасимов занимает 224-ю позицию (235). Сегодня Илья Ивашко стартует на турнире в Стокгольме, где его первым соперником будет американец Максим Кресси, занимающий 33-е место в мировом рейтинге.
Фото: Jimmie48 tennis photography
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