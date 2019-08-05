Арина Соболенко поднялась на 9-ую строчку мирового рейтинга

Белорусская теннисистка обошла Серену Уильямс. Наша спортсменка остановилась в шаге от победы - на первом в сезоне турнире категории Premier. В американском Сан-Хосе Арина Соболенко уступила китаянке Чжэн Сайсай - 6:3, 7:6. И, тем не менее, за выход в финал белоруска заработала 80 тысяч долларов призовых и 305 очков.