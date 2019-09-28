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Арина Соболенко подтвердила титул победительницы теннисного турнира категории "Премьер" в Ухане

Арина Соболенко выигрывает турнир, 6:3, 3:6, 6:1. Теннисистка два года подрядпобеждает на турнире категории "Премьер".

В финале белоруска обыграла представительницу США Элисон Риск. Встреча длилась почти два часа. Наша Арина уверенно взяла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии соперница перехватила инициативу и победила с зеркальным результатом. В решающем сете 14-ая ракетка мира показала настоящий класс. Соболенко сыграла очень мощно и уверенно, отдав Риск лишь один гейм - 6:1.

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