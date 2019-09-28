3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Арина Соболенко подтвердила титул победительницы теннисного турнира категории "Премьер" в Ухане
Арина Соболенко выигрывает турнир, 6:3, 3:6, 6:1. Теннисистка два года подрядпобеждает на турнире категории "Премьер".
В финале белоруска обыграла представительницу США Элисон Риск. Встреча длилась почти два часа. Наша Арина уверенно взяла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии соперница перехватила инициативу и победила с зеркальным результатом. В решающем сете 14-ая ракетка мира показала настоящий класс. Соболенко сыграла очень мощно и уверенно, отдав Риск лишь один гейм - 6:1.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов