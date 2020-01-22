3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Арина Соболенко покидает одиночный разряд Открытого чемпионата Австралии
Одна из фавориток покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису уже после первого круга. На старте турнира Большого шлема Арина Соболенко ночью встретилась с испанкой Карлой-Суарес Наварро. Поединок длился более двух часов - 6:7, 6:7 не в пользу белоруски. Соболенко остается в Мельбурне. Впереди парные соревнования, где Арина традиционно выступит с бельгийкой Элизе Мертенс.
Накануне с поражения начала еще одна белоруска - Александра Саснович. А вот Егор Герасимов вышел во второй круг мужского одиночного разряда. Там наш теннисист сразится с седьмым сеяным Александром Зверевым, представляющим Германию.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера