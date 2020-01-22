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Арина Соболенко покидает одиночный разряд Открытого чемпионата Австралии

Одна из фавориток покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису уже после первого круга. На старте турнира Большого шлема Арина Соболенко ночью встретилась с испанкой Карлой-Суарес Наварро. Поединок длился более двух часов - 6:7, 6:7 не в пользу белоруски. Соболенко остается в Мельбурне. Впереди парные соревнования, где Арина традиционно выступит с бельгийкой Элизе Мертенс.

Накануне с поражения начала еще одна белоруска - Александра Саснович. А вот Егор Герасимов вышел во второй круг мужского одиночного разряда. Там наш теннисист сразится с седьмым сеяным Александром Зверевым, представляющим Германию.

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