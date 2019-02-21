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Арина Соболенко покидает престижный теннисный турнир категории Premier в Дубаи

Первая ракетка Беларуси в 1/8 финала в упорном поединке уступила швейцарке Белинде Бенчич. Первый сет остался за оппоненткой - 6:4, но во втором Соболенко взяла реванш - 6:2 и затем в решающей партии уступила на тай-брейке - 6:7. Отметим, что Арина не смогла реализовать 6 матчболов.

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