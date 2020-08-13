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Арина Соболенко покидает турнир в Лексингтоне
. Арина Соболенко все-таки покидает турнир в американском Лексингтоне. Первая ракетка Беларуси и 11-я в мире встречалась с 16-летним вундеркиндом Кори Гауфф. Уступив в первом сете, 6:7, во второй партии Арина сильнее - 6:4. Но в решающем сете победу берет молодая американка, также 6:4. Ранее на этой же стадии борьбу завершили Виктория Азаренко и Ольга Говорцова.
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