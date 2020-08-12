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Арина Соболенко покоряет турнир в Лексингтоне. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5. Интернет"

Первая ракетка Беларуси и 11-я в мире покоряет турнир в американском Лексингтоне. Арина Соболенко готовится выйти на корт против 16-летней американки-вундеркинда Кори Гауфф. В первом раунде наша теннисистка в трех сетах выбила другую представительницу США Мэдисон Брэнгл. Арина здесь вторая сеяная и, в случае победы, выйдет в четвертьфинал, где сразится с обыгравшей сегодня нашу Ольгу Говорцову Онс Жабер из Туниса. Прямая трансляция из штата Кентуки на "Беларусь 5. Интернет".

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