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Арина Соболенко получила wild card на теннисный Кубок Кремля

Арина Соболенко получила wild card в основную сетку турнира "Кубок Кремля" и уже начала тренировки на московских кортах. Напомним, вторая ракетка мира пропустила престижный турнир серии WTA в Индиан-Уэллсе из-за заражения коронавирусом. Последнюю официальную игру белоруска провела более месяца назад - 10 сентября - в полуфинале US Open. Матчи основной сетки турнира пройдут на следующей неделе.

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