Арина Соболенко получила wild card на теннисный Кубок Кремля

Арина Соболенко получила wild card в основную сетку турнира "Кубок Кремля" и уже начала тренировки на московских кортах. Напомним, вторая ракетка мира пропустила престижный турнир серии WTA в Индиан-Уэллсе из-за заражения коронавирусом. Последнюю официальную игру белоруска провела более месяца назад - 10 сентября - в полуфинале US Open. Матчи основной сетки турнира пройдут на следующей неделе.