Арина Соболенко попадает в атмосферный ролик ВТА, посвященный теннисисткам, которые в минувшем сезоне выиграли свой первый титул на турнирах ассоциации. Кроме Арины таковыми стали еще 7 спортсменок. Немного, правда, испортил настроение белоруске обновленный рейтинг ВТА, где Соболенко опустилась на две позиции - сегодня Арина 13-ая ракетка мира. Александра Саснович 30-ая, Азаренко 51-ая, у Лапко 65-ая позиция.