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Арина Соболенко потерпела поражение в полуфинале теннисного турнира US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение в полуфинале турнира US Open. В трех сетах она проиграла Иге Свентек из Польши. Матч продолжался 2 часа и 12 минут.

Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Для Арины полуфинал турнира Большого шлема - повторение лучшего результата в карьере.

В финале же польская теннисистка встретится с Онс Жабер из Туниса.


Фото: vk.com/aryna_sabalenka

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