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Арина Соболенко потерпела поражение в полуфинале теннисного турнира US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение в полуфинале турнира US Open. В трех сетах она проиграла Иге Свентек из Польши. Матч продолжался 2 часа и 12 минут.
Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.
Для Арины полуфинал турнира Большого шлема - повторение лучшего результата в карьере.
В финале же польская теннисистка встретится с Онс Жабер из Туниса.
Фото: vk.com/aryna_sabalenka
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