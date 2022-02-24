Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Катаре

Свое шествие по турнирной сетке продолжает Арина Соболенко. Белорусская теннисистка в рамках 1/8 финала престижного турнира в Катаре за 65 минут одолела швейцарку Джилл Тайхманн - 6:2, 6:1. Отметим, что в этот раз Арина не допустили ни одной двойной ошибки. Сегодня Соболенко предстоит поединок за выход в полуфинал. В соперницах - полька Ига Швентек. Матч начнется ориентировочно в 20:00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".