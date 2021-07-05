Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Арина Соболенко продолжает радовать своих болельщиков яркими победами. Белоруска сегодня впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема. В 1/8 финала Уимблдона 4-я ракетка мира переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Простых матчей на этой стадии не бывает. Соболенко пришлось потратить час 49 минут, чтобы сломить сопротивление соперницы, 6:3, 4:6, 6:3.