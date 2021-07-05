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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Арина Соболенко продолжает радовать своих болельщиков яркими победами. Белоруска сегодня впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема. В 1/8 финала Уимблдона 4-я ракетка мира переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Простых матчей на этой стадии не бывает. Соболенко пришлось потратить час 49 минут, чтобы сломить сопротивление соперницы, 6:3, 4:6, 6:3.

Следующей соперницей белоруски станет Унс Жабер. После окончания Уимблдона Арина Соболенко как минимум станет третьей ракеткой мира. Есть шанс подняться и на первую строчку. Напомним, Арине в этом году предстоит дебютировать на Олимпийских играх в Токио.


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