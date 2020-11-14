Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Линце

Арина Соболенко не без труда пробилась в финал теннисного турнира в Линце. Призовой фонд чуть более 200 тысяч долларов. В полуфинальном поединке лидер белорусского тенниса встречалась с 74 ракеткой мира Барбарой Крейчиковой. Инициативой поочередно владели как одна, так и другая соперницы. Но все же Арине удалось вырвать победу в трехсетовом противостоянии - 7-5, 4-6, 6-3. Поединок продолжался более двух часов. В матче за титул белоруска сыграет со своей отличной знакомой Элиз Мертенс. Девушки часто выступают на турнирах в паре.