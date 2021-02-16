Арина Соболенко пробилась в полуфинал парного турнира Australian Open

Арина Соболенко пробилась в полуфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в парном разряде. Всего 52 минуты в матче четвертого круга понадобилось белоруске и бельгийке Элизе Мертенс, чтобы пройти японский дуэт Сюко Аояма - Эна Сибахара - 6:2, 6:0. Отметим, что прямо сейчас Соболенко и Мертенс - главные фаворитки соревнований в паре. Они посеяны под высоким вторым номером, а лидеры рейтинга уже завершили выступление. За выход в финал белоруска и бельгийка ближайшей ночью поспорят с четвертыми в Мельбурне - американкой Николь Меличар и Деми Схюрз из Нидерландов.