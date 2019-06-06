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Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира "Ролан Гаррос"

Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" в парном разряде. Белоруска и бельгийка Элизе Мертенс в двух партиях справились с Людмилой Киченок из Украины и Еленой Остапенко из Латвии - 7:5, 6:2. За выход в решающий матч они будут бороться со швейцаркой Тимеа Бабош и Кристиной Младенович из Франции.

В женском одиночном разряде обидчица Арины Аманда Анисимова стала самой молодой теннисисткой за 12 лет, пробившейся в полуфинал Большого шлема. 17-летняя американка взяла верх над третьей в мире Симоной Халеп (6:2, 6:4) и за финал сыграет с австралийкой Эшли Барти.

У мужчин вторая пара полуфиналистов Новак Джокович - Доминик Тим. Серб в трех сетах был сильнее немца Александра Зверева. Австрийцу понадобилось столько же партий в противостоянии с россиянином Кареном Хачановым. Вторую путевку в финал разыграют испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.


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