Арина Соболенко продолжает победоносное шествие по турниру категории Премьер в английском Истбурне

Арина Соболенко в блестящем стиле продолжает победоносное шествие по турниру категории Премьер в английском Истбурне. Сегодня в 1/2 финала юная белоруска справилась со сверхопытной теннисисткой из Польши Агнешкой Радваньской, 6-3, 1-6, 6-3. Матч продолжался 1 час и 57 минут. К слову, призовой фонд соревнований - 852 тысячи долларов. Выход в финал Премьера для белоруски стал первым в карьере. В онлайн-рейтинге WTA Арина Соболенко прямо сейчас занимает 32 место, но официально на эту строку Арина поднимется в понедельник, после того как он будет обновлен.