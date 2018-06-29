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Арина Соболенко продолжает победоносное шествие по турниру категории Премьер в английском Истбурне
Арина Соболенко в блестящем стиле продолжает победоносное шествие по турниру категории Премьер в английском Истбурне. Сегодня в 1/2 финала юная белоруска справилась со сверхопытной теннисисткой из Польши Агнешкой Радваньской, 6-3, 1-6, 6-3. Матч продолжался 1 час и 57 минут. К слову, призовой фонд соревнований - 852 тысячи долларов. Выход в финал Премьера для белоруски стал первым в карьере. В онлайн-рейтинге WTA Арина Соболенко прямо сейчас занимает 32 место, но официально на эту строку Арина поднимется в понедельник, после того как он будет обновлен.
До этого в финале турнира в Истбурне играли лишь две белоруски. В 99-м здесь победила Наталья Зверева, в 2010-м Виктория Азаренко в финале уступила. Завтра болеем за Арину Соболенко в 14:30. Ее соперницей станет Каролин Возняцки. Прямую трансляцию титульного матча будет вести телеканал "Беларусь 5".
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