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Арина Соболенко проиграла на старте турнира категории "Премьер" в Пекине

Арина Соболенко проиграла на старте турнира категории "Премьер" в Пекине

В матчевторого круга Аринауступила россиянкеДарьеКасаткиной 6:4, 7:6. Ранее девушки на корте не пересекались.


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