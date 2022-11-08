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Арина Соболенко проиграла в финале итогового турнира WTA

Арина Соболенко все же уступила в финале итогового турнира года WTA, который проходит в американском Форт-Уэрте. В титульном поединке лидер женской сборной Беларуси встречалась с шестой ракеткой мира Каролин Гарсией из Франции. Уступив в упорной борьбе в первом сете, Арина проиграла на тай-брейке - 6:7. Во второй партии француженка была еще более убедительна - 6:4.

Несмотря на проигрыш, наша теннисистка благодаря такому успешному выступлению в обновленном рейтинге WTA поднимается на пятое место.

Арина стала четвертой теннисисткой в истории планеты (наряду со Штеффи Граф и сестрами Уильямс), кто в ходе одного турнира обыграла первую, вторую и третью ракеток мира.

Фото:pixabay.com

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