Арина Соболенко проиграла в финале итогового турнира WTA

Арина Соболенко все же уступила в финале итогового турнира года WTA, который проходит в американском Форт-Уэрте. В титульном поединке лидер женской сборной Беларуси встречалась с шестой ракеткой мира Каролин Гарсией из Франции. Уступив в упорной борьбе в первом сете, Арина проиграла на тай-брейке - 6:7. Во второй партии француженка была еще более убедительна - 6:4.