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Арина Соболенко - прорыв месяца. Белоруска победила в номинации WTA

Арина Соболенко побеждает в номинации "Прорыв августа" по итогам голосования на официальном сайте WTA. Белоруска опередила Анастасию Севастову, Лесю Цуренко, Маркету Вондроушову и Эшли Барти. Напомним, в августе Соболенко выиграла первый титул в карьере на турнире в Нью-Хэйвене и провела ряд отличных турниров. Кроме того, на US Open Арина вошла в топ-16.

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