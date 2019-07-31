Арина Соболенко против Коко Вандевеге. Первая ракетка Беларуси начнет выступление на турнире категории "Премьер" в американском Сан-Хосе с призовым фондом более 800 тысяч долларов со второго круга. Телеканал "Беларусь 5" организует прямую трансляцию матча. Ориентировочно в час ночи теннисистки появятся на центральном корте соревнований. За свою историю девушки встречались лишь единожды, тогда сильнее была Коко. Сейчас соперница Соболенко не входит даже в топ-500 мирового рейтинга. Американка играет впервые с октября 2018 года, когда получила травму лодыжки.



