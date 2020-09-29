Арина Соболенко проведет первый матч на "Ролан Гаррос". В соперницах у белоруски Джессика Пегула

Арина Соболенко сегодня проведет первый матч на Открытом чемпионате Франции по теннису. Ранее стартовый барьер турнираБольшого шлема преодолели Александра Саснович и Виктория Азаренко. Арине Соболенко, которая на "Ролан Гаррос" посеяна под восьмым номером, досталась 60-я ракетка мира - американка Джессика Пегула. Игра пройдет вечером. Напомним, прямые трансляции из Франции ведут каналы Белтелерадиокомпании.