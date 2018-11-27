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Арина Соболенко провела мастер-класс для более 150 мальчиков и девочек

Сегодня же первая ракетка Беларуси и одна из главных открытий сезона в WTA-туре - Арина Соболенко - провела мастер-класс для свыше 150 мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Он проходил на базе столичной СДЮШОР по теннису "Смена". Арина провела несколько розыгрышей с абсолютно каждым воспитанником учреждения, а после приняла участие в автограф-сессии.

Рассказала Арина и о ближайших спортивных планах. В частности, отметила, что на протяжении двух недель будет работать над общефизической подготовкой в Минске, а после отправится в Таиланд, где возьмет в руки ракетку. Этот сезон стал пока самым ярким в карьере 20-летней теннисистки.

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