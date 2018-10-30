Двенадцатая ракета мира - белоруска Арина Соболенко - с победы стартовала на малом итоговом турнире года WTA в китайском Чжухае. В первом поединке группового раунда наша теннисистка справилась с австралийкой Эшли Барти - 6:4, 6:4. Призовой фонд соревнований - более 2 миллионов долларов. Следующей соперницей Арины станет француженка Каролин Гарсия. В полуфинал турнира выйдет только победительница группы.