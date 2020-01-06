Арина Соболенко с победы стартует в новом сезоне

Арина Соболенко с уверенной победы стартует в новом сезоне. На турнире в китайском Шэньчжэне, где белоруска защищает титул, в первом круге она разгромила россиянку Маргариту Гаспарян 6:3, 6:0. В следующем раунде белоруска встретится с чешкой Кристиной Плишковой - 67-й ракеткой мира; Соболенко, напомним, 11-я. Призовой фонд местных соревнований - чуть больше 650 000 долларов.



