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Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Майами

Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на престижном теннисном турнире в Майами. Его призовой фонд почти 9 миллионов долларов.

Белоруска начала выступление сразу со второго раунда, где не оставила шансов американке Шелби Роджерс - 6:4, 6:3. Игра продолжалась 77 минут.

В третьем круге вторая ракетка планеты из Минска сразится с теннисисткой из Чехии Марией Боузковой.

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