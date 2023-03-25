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Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Майами
Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на престижном теннисном турнире в Майами. Его призовой фонд почти 9 миллионов долларов.
Белоруска начала выступление сразу со второго раунда, где не оставила шансов американке Шелби Роджерс - 6:4, 6:3. Игра продолжалась 77 минут.
В третьем круге вторая ракетка планеты из Минска сразится с теннисисткой из Чехии Марией Боузковой.
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