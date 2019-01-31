Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Чуть более часа понадобилось 10-й ракетке мира, чтобы обыграть 52-й номер рейтинга WTA Элисон ван Эйтванк - 6-1, 6-4. В матче за выход в полуфинал Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Девушки играли друг с другом дважды, пока счет в личных встречах равный. Правда, в последнем поединке, который состоялся в этом году, Соболенко была сильнее.