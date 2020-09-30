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Арина Соболенко с уверенной победы стартует на "Ролан Гаррос"

12-я ракетка мира из Беларуси не оставила шансов представительнице США Джессике Пегуле 6:3,6:1. Следующей соперницей Соболенко станет россиянка Дарья Касаткина. Виктория Азаренко во втором круге сразится с Анной Каролин Шмидловой, а Саснович с Каролин Гарсией.

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