Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня начнет свой путь по сетке турнира в британском Истборне. 43-ей ракетке планеты в первом раунде будет противостоять Сачия Викери. Американка на 82-ой строке мирового рейтинга. Ранее девушки на кортах не встречались. За первым очным матчем теннисисток следите на "Беларусь 5" в 13 часов.