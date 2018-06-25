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Арина Соболенко сегодня начнет свой путь по сетке турнира в британском Истборне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня начнет свой путь по сетке турнира в британском Истборне. 43-ей ракетке планеты в первом раунде будет противостоять Сачия Викери. Американка на 82-ой строке мирового рейтинга. Ранее девушки на кортах не встречались. За первым очным матчем теннисисток следите на "Беларусь 5" в 13 часов.

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