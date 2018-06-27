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Арина Соболенко сегодня поборется за выход в 1/4 турнира в Истборне

Арина Соболенко сегодня поборется за выход в четвертьфинал теннисного турнира в британском Истборне. Соперница - девятая сеяная бельгийка Элиза Мертенс. Ориентировочное время начала 14:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Накануне Соболенко выбила шестую ракетку турнира Юлию Гёргес из Германии.

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