Арина Соболенко сегодня поборется за выход в 1/4 турнира в Истборне

Арина Соболенко сегодня поборется за выход в четвертьфинал теннисного турнира в британском Истборне. Соперница - девятая сеяная бельгийка Элиза Мертенс. Ориентировочное время начала 14:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Накануне Соболенко выбила шестую ракетку турнира Юлию Гёргес из Германии.